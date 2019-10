ന്യൂഡല്‍ഹി: പക്ഷിസങ്കേതമായ കൊച്ചിയിലെ മംഗള വനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരോധനം നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റെയില്‍വേ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് നോട്ടീസയച്ചു. ദേശിയ ഹരിത ട്രിബ്യുണല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരോധനം നീക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദക്ഷിണ റെയില്‍വേ ജനറല്‍ മാനേജര്‍ ആണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

മംഗളവനത്തിന് സമീപത്തുള്ള എറണാകുളത്തെ പഴയ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം എന്നാണ് റയില്‍വെയുടെ ആവശ്യം. ഇടപ്പള്ളിയില്‍ നിന്ന് പഴയ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള തീവണ്ടിപ്പാത നവീകരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം എന്നും ദക്ഷിണ റെയില്‍വേ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വനഭൂമിയും, പക്ഷിസങ്കേതത്തിന് അടുത്തുള്ള ഭൂമിയും ആയതിനാല്‍ നിര്‍മാണ പ്രവത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത് 1972 ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെയും, 1986 ലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെയും ലംഘനം ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ്‌ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ദേശിയ ഹരിത ട്രിബ്യുണല്‍ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

ദക്ഷിണ റയില്‍വെ ജനറല്‍ മാനേജര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനും ലോയേഴ്‌സ് എന്‍വിയോണ്‍മെന്റല്‍ അവെയര്‍നെസ് ഫോറം എന്ന സംഘടനയ്ക്കും ജസ്റ്റിസ് മാരായ റോഹിങ്ടണ്‍ നരിമാന്‍, വി രാമസുബ്രമണ്യം എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചു.

2004 ല്‍ മംഗളവനത്തിനെ വന്യ ജീവി സങ്കേതകേന്ദ്രം ആയി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്നു. മംഗളവനത്തിന് ചുറ്റും ഉള്ള 100 മീറ്ററിലെ 2.74 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശം ആയി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യണം എന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതില്‍ 2.39 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയും റെയില്‍വേ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ആണ്. മംഗളവനത്തിലെ മരങ്ങള്‍ വെട്ടി റെയില്‍വേ ട്രാക്ക് പണിയുന്നത് തടയാന്‍ ഇടപെടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈബി ഈഡന്‍ എം പി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ കേന്ദ്ര വന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദക്ഷിണ റെയില്‍വേ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

