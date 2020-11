ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ പഞ്ചാബ് സ്വദേശി ഉറക്കത്തിനിടെ കാറിന് തീപ്പിടിച്ച് വെന്തുമരിച്ചു. ട്രാക്ടര്‍ റിപ്പയര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജനക് രാജ് (55) ആണ് കാറില്‍ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ കാറിന് തീപിടിച്ച് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഡല്‍ഹി-ഹരിയാണ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ബഹാദൂര്‍ഗഡിലായിരുന്നു സംഭവം.

ട്രാക്ടറില്‍ ഡല്‍ഹിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ച കര്‍ഷകരുടെ ട്രാക്ടറുകള്‍ക്ക് കേടുപാട് തീര്‍ത്തു കൊടുക്കാനാണ് ജനക് രാജ് പ്രക്ഷോഭകര്‍ക്കൊപ്പം ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ട്രാക്ടറുകള്‍ നന്നാക്കിയ ശേഷം ഒരു കാറില്‍ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാത്രിയില്‍ കാറിന് തീപ്പിടിക്കുകയും കാറിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ജനക് രാജ് വെന്തുമരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ബര്‍ണാല ജില്ലയിലെ ധനോലുവ സ്വദേശിയാണ് ജനക് രാജ്.

ജനക് രാജിന്റെ മരണത്തില്‍ അനുശോചിക്കുന്നതായി ശിരോമണി അകാലിദള്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ ഫാര്‍മേഴ്‌സ് യൂണിയനിലെ സജീവ പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു ജനക് രാജ്. കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് പേര് എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവര്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു. പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കര്‍ഷക സംഘടനകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തില്‍ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധവുമായി പഞ്ചാബ്, ഹരിയാണ, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഉത്തരാഘണ്ഡ്, രാജസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹരിയാണ, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്.

