പൂണെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പിംപ്രി ചിന്‍ചാവദ് പട്ടണത്തിലൂടെ വര്‍ഷങ്ങളോളം ഓട്ടോ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഹുല്‍ ജാദവ് എന്ന 36 കാരന്‍. ഇന്നയാള്‍ അതേ നഗരത്തിലെ മേയറാണ്. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള രാഹുലിന്റെ ഈ നേട്ടം ഇന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലുള്‍പ്പടെ വലിയ വാര്‍ത്തയാണ്.

ശനിയാഴ്ചയാണ് പിംപ്രി ചിന്‍ചാവദ് നഗരത്തിന്റെ മേയറായി രാഹുല്‍ ജാദവ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ബി.ജെ.പിയാണ് 128 അംഗങ്ങളുള്ള കോര്‍പറേഷന്‍ ഭരിക്കുന്നത്. കര്‍ഷക കുടുംബത്തിലാണ് രാഹുല്‍ ജനിച്ചത്. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍ മൂലം പത്താം തരം വരെയേ പഠിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞുള്ളു. 1996-2003 വരെ ഓട്ടോ ഓടിച്ചാണ് ഇയാള്‍ കുടുംബം പുലര്‍ത്തിയത്.

ആറ് സീറ്റുള്ള ഓട്ടോകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിച്ചതോടെ രാഹുല്‍ കൃഷിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ഡ്രൈവറായി ചേര്‍ന്നു. 2006 ല്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ ഇയാള്‍ 2007 ല്‍ രാജ് താക്കറെയുടെ മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മ്മാണ്‍ സേനയില്‍ ചേര്‍ന്നു. 2017ല്‍ എം.എന്‍.എസ് ടിക്കറ്റില്‍ ജയിച്ച് കൗൺസിലറായി. പിന്നീട് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്ന് വീണ്ടും കൗണ്‍സിലറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

മുന്‍ മേയര്‍ രാജിവെച്ചതോടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പേര് മേയര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുന്നത്. എന്‍.സി.പിയും മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. 120 ല്‍ 81 വോട്ട് നേടിയാണ് രാഹുല്‍ വിജയിച്ചത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി ജീവിച്ചതിനാല്‍ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങള്‍ തനിക്ക് അറിയാമെന്നും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്താനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാണ് താന്‍ പ്രഥമ പരിഗണമ നല്‍കുക എന്നും രാഹുല്‍ പി.ടി.ഐ യോട് വ്യക്തമാക്കി.

