കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് വരെ തന്റെ അമ്മയ്ക്ക്‌ വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ മമ്മയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല്‍ എല്ലാവരും കരയും. ആ മൂന്നരവയസുകാരന് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. മമ്മ എപ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതെന്നറിയില്ല. കോവിഡിനെ കുറിച്ചോ കോവിഡിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ചോ പറഞ്ഞാല്‍ മനസിലാക്കാവുന്ന പ്രായമല്ല അവന്. അവന് കൂട്ടിന് ഒരു വാവയെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മമ്മ മടങ്ങി വരില്ലെന്ന് ആര്‍ക്കും അവനോട് പറയാനാവില്ലല്ലോ!

മകന്‍ അമ്മയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് രവീഷ് ചാവ്‌ലയും ആകെ തളര്‍ന്നു പോകുന്നത്. മകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നില്‍ രവീഷ് മൗനം പാലിക്കും. കാര്യം മനസിലായ പോലെ ഇപ്പോള്‍ അമ്മയെ അധികം തിരക്കാറില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോകള്‍ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്ന് രവീഷ് പറയുന്നു. എങ്കിലും, അവന്റെ അമ്മ ധൈര്യവതിയായിരുന്നെന്നും സ്വന്തം ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയും സുരക്ഷയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്നുവെന്നും അറിഞ്ഞ് അവന്‍ വളരണമെന്നാണ് രവീഷിന്റെ ആഗ്രഹം.

തന്റെ ഭാര്യ ഡോക്ടര്‍ ഡിംപിള്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ രവീഷ് അത് ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തു. ഭാര്യയും പിറക്കാനിരുന്ന കുഞ്ഞും കോവിഡ് കാരണം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് രവീഷ് വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആരും എത്താതിരിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ കരുതല്‍ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ് രവീഷ്. ഏപ്രില്‍ 17 ന് പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോയാണിത്.

കോവിഡിനെ ഗൗരവമായി തന്നെ കാണണമെന്ന് തന്റെ അനുഭവത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഡോക്ടര്‍ ഡിംപിള്‍ വീഡിയോയില്‍. രോഗം ഗുരുതരമായ സന്ദര്‍ഭത്തിലാണ് ഡോക്ടര്‍ ആ വീഡിയോ പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീണിതയും അനാരോഗ്യവതിയുമായി കാണപ്പെടുന്ന അവര്‍ സംസാരിക്കാന്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായി വീഡിയോയില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയും. ഇടക്കിടെ ചുമ അവരെ അലട്ടുന്നുമുണ്ട്. ഏഴ് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നു ഡോക്ടര്‍ ഡിംപിള്‍.

'കൊറോണയെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്...വളരെ മോശം അവസ്ഥയാണ്...എനിക്ക് സംസാരിക്കാന്‍ പോലുമാവുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകേണ്ടി വരുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്കായി മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്ന കാര്യം ദയവായി നിങ്ങള്‍ മറക്കരുത്. ആര്‍ക്കും ഈ അവസ്ഥയുണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു. പ്രായമേറിയവര്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, കുട്ടികള്‍ എന്നിവര്‍ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ പെരുമാറാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം, എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം. പക്ഷെ എല്ലാമിപ്പോള്‍ കൈവിട്ടു പോകുന്നതു പോലെ. ഞാനാകെ തളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു'-ഡിംപിളിന്റെ വാക്കുകള്‍.

I lost my pregnant wife and our unborn child to covid



She breathed her last on 26/4/21 and our unborn child a day earlier. She got covid positive on 11/4 and even during her suffering she had made the above video on 17/4 warning others not to take this covid lightly. #CovidIndia pic.twitter.com/Syg6yddMTD