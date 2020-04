മുംബൈ: ബാന്ദ്ര സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ ഇടയായ സംഭവത്തിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആളെ മുംബൈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൊഴിലാളി നേതാവെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന വിനയ് ദുബെ എന്നയാളെയാളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. തൊഴിലാളികളെ ഇളക്കിവിടുന്നതിന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തിയതിനാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നവി മുംബൈയില്‍ വെച്ചാണ് ഇയാള്‍ അറസ്റ്റിലായത്. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ തൊഴിലാളികളെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 'ചലോ ഘര്‍ കി ഓര്‍' (വീട്ടിലേക്ക് പോകാം) എന്ന പേരില്‍ ഇയാള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രചാരണം നടത്തിയതായി പോലീസ് പറയുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് ബാന്ദ്രയില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ തടിച്ചുകൂടുന്നതിന് ഇയാളുടെ പ്രചാരണങ്ങള്‍ എത്രമാത്രം കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഏപ്രില്‍ 14ന് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സ്വന്തം നാടുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇയാള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. യുപി, ബിഹാര്‍, ഝാര്‍ഖണ്ഡ്, പശ്ചിമബംഗാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പോകുന്നതിന് തീവണ്ടികള്‍ ഒരുക്കണം. തൊഴിലാളികള്‍ ഇവിടെ തുടര്‍ന്നാല്‍ കൊറോണ വൈറസ് കൊണ്ടല്ല, വിശപ്പുകൊണ്ട് അവര്‍ മരിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്‍ കാല്‍നടയായി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാന്‍ താന്‍ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും ഇയാള്‍ വീഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മെയ് മൂന്നിലേക്ക് നീട്ടിയതിന് പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് മുംബൈ ബാന്ദ്ര സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് ആയരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ ഒരുമിച്ചുകൂടിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലാപ ശ്രമത്തിന് ആയിരം പേര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലും സമാനമായ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയിരുന്നു.

