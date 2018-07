സുല്‍ത്താന്‍പുര്‍ (ഉത്തര്‍പ്രദേശ്): കാഷ് കൊണ്ടറില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ഹോട്ടല്‍ ഉമയ്ക്കു നേരെ അക്രമി വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സുല്‍ത്താന്‍പുരിലാണ് സംഭവം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഉടമയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഹോട്ടലിലെ സിസി ടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

സുല്‍ത്താന്‍പുരിലെ അവന്തിക എന്ന റസ്റ്റോറന്റിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഉടമയായ അലോക് ആര്യ കാഷ് കൗണ്ടറില്‍ ചിലരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കൗണ്ടറിനരികിലേക്കു കടന്നുവന്ന വെള്ള ഷര്‍ട്ട് ധരിച്ച ഒരാള്‍ തോക്കെടുക്കുകയും അലോകിനു നേര്‍ക്ക് തോക്കു ചൂണ്ടി തുടര്‍ച്ചയായി വെടിയുതിര്‍ക്കുകയുമായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഇയാള്‍ വേഗത്തില്‍ അവിടെനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു.

കാഷ് കൗണ്ടറില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസി ടിവി കാമറയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പതിഞ്ഞത്. രക്തത്തില്‍ കുളിച്ച അലോക് കൗണ്ടറിനു പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും തളര്‍ന്നു വീണു. റസ്റ്റോറന്റിലുണ്ടായിരുന്നവരും ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അലോകിന്റെ നില തൃപ്തികരമാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ പാഴ്‌സല്‍ ഭക്ഷണം വാങ്ങാനെത്തിയ അലോക് റസ്‌റ്റോറന്റിലെ ജീവനക്കാരനുമായി വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ ഇടപെട്ട അലോകുമായും ഇയാള്‍ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദേഷ്യമാകാം ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്.

