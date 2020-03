ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് കാല്‍നടയായി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച യുവാവ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് വഴിമധ്യേ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ മുറൈനയിലേക്കായിരുന്നു ഇയാള്‍ നടന്നു തുടങ്ങിയത്‌. 200 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നതോടെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഇയാള്‍ വഴിമധ്യേ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

ഡല്‍ഹി തുഗ്‌ളക്കാബാദില്‍ ഫുഡ് ഡെലിവറി ബോയ് ആയി ജോലി നോക്കിയിരുന്ന റണ്‍വീര്‍ സിങ് (38) ആണ് മരിച്ചത്. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം മറ്റ് രണ്ടുപേര്‍കൂടി ഒപ്പം യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നു. കാല്‍നടയായി ആഗ്രയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ തനിക്ക് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്ന് റണ്‍വീര്‍ സിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കുറച്ചു സസമയത്തിനുള്ളില്‍ ഇദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

ഇനിയും 100 കിലോമീറ്റര്‍ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അവര്‍ക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ മധ്യപ്രദേശിലെ മുറൈന ഗ്രാമത്തിലെത്തുകയുള്ളു. നിലവില്‍ അവര്‍ മൂന്നുദിവസത്തോളം നിര്‍ത്താതെ യാത്രചെയ്താണ് ആഗ്രയില്‍ എത്തിയത്. കഠിനമായ ഈ യാത്രയുടെ ആയാസത്തേ തുടര്‍ന്ന് ഹൃദയ പേശികളിലേക്ക് രക്തം ലഭിക്കാതെ വരുന്ന മയോകാര്‍ഡിയല്‍ ഇന്‍ഫ്രാക്ഷന്‍ എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങിന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്. മൃതദേഹം തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് കൈമാറി.

കൊറോണ വ്യാപനം തടയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്നാഴ്ചത്തെ ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസവേതന തൊഴിലാളികള്‍ വന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്. ലോക്ക് ഡൗണില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ എല്ലാവരും കാല്‍നടയായാണ് പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ വാര്‍ത്തകള്‍ നിരവധി പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ പോയ ഒരാള്‍ മരിച്ച സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

അവശ്യസര്‍വീസ് മേഖല ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ജോലികളും ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് നിശ്ചലമായിരുന്നു. രണ്‍വീര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ വിതരണ മേഖല അവശ്യ സര്‍വീസിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാല്‍ ലോക്ക് ഡൗണില്‍ വിഭവങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലാതായതാണ് രണ്‍വീറിന്റെ ജോലി നഷ്ടമാക്കിയത്.

