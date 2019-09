ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്റ് പരിസരത്തേക്ക് കയ്യില്‍ കത്തിയുമായി കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ പിടിയില്‍. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം.

ബൈക്കിലാണ് ഇയാള്‍ എത്തിയത്. പാര്‍ലമെന്റിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഇയാളെ പാര്‍ലമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് കൈമാറി.

Delhi: A person has been detained while he was trying to enter the Parliament allegedly with a knife. He has been taken to Parliament police station. pic.twitter.com/rKforH5i5R