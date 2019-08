ന്യൂഡല്‍ഹി: മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ച. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സുരക്ഷാ മതില്‍ ചാടിക്കടന്ന് യുവാവ് വിമാനത്താവള റണ്‍വേയില്‍ കടന്നു. റണ്‍വേയില്‍ പുറപ്പെടാന്‍ സജ്ജമാക്കിയ സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ ഇയാള്‍ എത്തുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

എഞ്ചിന് അടുത്ത് എത്തുകയും വിമാനത്തിന്‌ അടിയില്‍ കൂടി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇയാള്‍ വിമാനത്തിനടുത്തെത്തുന്നത് കണ്ട പൈലറ്റ് ഉടന്‍ തന്നെ എഞ്ചിന്‍ ഓഫ് ചെയ്തതിനാലാണ് അപകടം ഒഴിവായത്. കഴിഞ്ഞദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 നാണ് സംഭവം നടന്നത്.

വിമാനത്താവളത്തില്‍ അതിക്രമിച്ച് കടന്ന യുവാവിന് 26 വയസുണ്ടെന്നും ഇയാള്‍ മുംബൈ സയോണ്‍ ഏരിയയില്‍ നിന്നുള്ള ആളാണെന്നുമാണ് വിവരം. ഇയാളെ പിന്നീട് സിഐഎസ്എഫ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാള്‍ക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ ഡി.ജി.സി.ഐ അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

Content Highlights: Both the DGCA and CISF said they would conduct a probe over the incident