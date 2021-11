ചെന്നൈ: പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ പ്രണയബന്ധം എതിര്‍ത്തതിന്റെ പേരില്‍ 22-കാരിയായ കാമുകിയുടെ കഴുത്തറുത്ത ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ താരാമണിയിലാണ് സംഭവം. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എതിര്‍ത്ത വീട്ടുകാര്‍ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതിന് പിന്നാലെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് മിഞ്ചൂര്‍ സ്വദേശിയായ അജിത്ത് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. യുവതിയുടെ കഴുത്തറുത്തതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു മുറിയില്‍ കയറി കതകടച്ച യുവാവ് തൂങ്ങിമരിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ഇരുവരും ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

നേരത്തെ ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കടയില്‍ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ ബന്ധം എതിര്‍ക്കുകയും മറ്റൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാണ് അജിത്ത് ഞായറാഴ്ച പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. മുറിയില്‍ ബഹളം കേട്ടെത്തിയ വീട്ടുകാര്‍ കൈയില്‍ കത്തിയുമായി നില്‍ക്കുന്ന അജിത്തിനേയും രക്തത്തില്‍ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന മകളേയുമാണ് കണ്ടത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് മറ്റൊരു മുറിയില്‍ കയറി അജിത്ത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്.

പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ വീട്ടുകാര്‍ വിവരം അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് എത്തിയ ശേഷമാണ് മുറി തുറന്ന് അജിത്തിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

പെണ്‍കുട്ടി വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ചാല്‍ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്താണ് പ്രതി കത്തിയുമായി വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന്‌ പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാള്‍ക്കെതിരേ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്ത ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

content highlights: Man slits girlfriends throat, attempts suicide at her house in Tamil Nadu