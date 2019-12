ഫഗ്വാട: മില്ലില്‍ ഉണ്ടായ അപകടത്തിനിടെ അറുപത്തഞ്ചുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. മര മില്ലിലെ ഈര്‍ച്ച യന്ത്രം അറുപത്തുകാരന്റെ തല അറുത്തു. പഞ്ചാബിലെ ഫഗ്വാട നഗരത്തിലെ റെയില്‍വേ റോഡിലാണ് സംഭവം.

മരംമില്ലിലെ തൊഴിലാളിയായ അജിത്ത് സിങ്‌ ആണ് മരിച്ചത്. ഇയാള്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തോളമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തുവരുന്നു. ഈര്‍ച്ചയന്ത്രം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനിടയില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി തല കുടുങ്ങിയാണ് അജിത്ത് സിങ്‌ മരിച്ചതെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വിജയ് കാന്‍വര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മൃതദേഹപരിശോധനയ്ക്കായി സിവില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

