ന്യൂഡല്‍ഹി: വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ കലാപത്തിനിടെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് ദേശീയഗാനം പാടിച്ച യുവാവ് മരിച്ചു. വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കര്‍ദ്ദംപുരിയില്‍ നിന്നുള്ള ഫൈസാന്‍ എന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരനാണ് ജി.ടി.ബി ആശുപത്രിയില്‍വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത്.

കലാപത്തിനിടെ ഫൈസാനെയടക്കം അഞ്ച് പേരോടാണ് പൊലീസ് അതിക്രമം കാണിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ഫൈസാനുനേരെ ലാത്തി ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പൊലീസുകാര്‍ ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ വീഡിയോ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കലാപം രൂക്ഷമായ ഫെബ്രുവരി 24നാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവന്നത്‌. എന്നാല്‍ ഈ വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്നായിരുന്നു ഡല്‍ഹി പൊലീസ് അവകാശപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ വീഡിയോ വ്യാജമല്ലെന്ന് ഫാക്ട് ചെക്കിങ് വെബ്‌സൈറ്റായ ആള്‍ട്ട് ന്യൂസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

The Indian govt has launched a misinformation campaign claiming that every video of police & mob violence in Delhi are fake.



This video is now confirmed. Delhi police in riot gear beat five people on the road, forcing them to sing the national anthem.pic.twitter.com/SgC8ZmtGCi

— Arjun Sethi (@arjunsethi81) February 26, 2020

പൊലീസ് മര്‍ദനമാണ് ഫൈസാന്റെ മരണകാരണമെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഫൈസാന്‍ അടക്കമുള്ള യുവാക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡയിലെടുത്ത് മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു, ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ടാണ് അവനെ അടിച്ചത്‌. ശരീരത്തിലെങ്ങും പരിക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. അടികൊണ്ട് ഫൈസാന്റെ കാല്‍ പൊട്ടിയിരുന്നു, കടുത്ത മര്‍ദനം മൂലം അവന്റെ ശരീരം മുഴുവന്‍ കറുത്തുകിടന്നിരുന്നുവെന്നും ഫൈസാന്റെ മാതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

ഫൈസാന് മര്‍ദനമേറ്റതായി പരിചയക്കാരനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. കേട്ടയുടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തി. എന്നാല്‍ അവനെ അവിടെ കാണാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഞാന്‍ നേരേ ജ്യോതി നഗര്‍ കോളനിയിലെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി. ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊടുത്ത് അവന്‍ അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് തിരക്കി. ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി. എന്നാല്‍ അവനെ കാണണമെന്നും വിട്ടയക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോല്‍ അവര്‍ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. രാത്രി ഒരു മണി വരെ ഞാന്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ കാത്തിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാന്‍ തിരിച്ചുവന്നു. എന്നാല്‍ 11 മണിയോടെ അവര്‍ എന്നെ വിളിച്ചു, അപ്പോഴേക്കും അവന്‍ മരിക്കാനായ അവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അവനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പക്ഷെ മകനെ ജീവനോടെ തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ലെന്ന് ഫൈസാന്റെ അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കൊപ്പം കൂടിയതിനാണ് അവനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഫൈസാന്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയിലെ കലാപത്തില്‍ 42 പേര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മരിച്ചവരില്‍ 26 പേരെ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ളൂ. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Man Lying On Delhi Road, Forced To Sing National Anthem In Video, Dies, Delhi Riot