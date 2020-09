ന്യൂഡല്‍ഹി: വാടക തര്‍ക്കത്തിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ യുവാവ് കൂടെ താമസിച്ചവരെ കൊലപ്പെടുത്തി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തര്‍പ്രദേശുകാരനായ സക്കീര്‍ എന്നയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രഘുബിര്‍ നഗറിലെ വാടക വീട്ടില്‍ ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന അജാം, അമീര്‍ ഹസ്സന്‍ എന്നിവരെയാണ് സക്കീര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

മാസ വാടകയായ 4000 രൂപ ഇവര്‍ പങ്കിട്ടാണ് നല്‍കിയിരുന്നത്‌. എന്നാല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അമോറയിലുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയ സക്കീര്‍ നാല് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് തിരികെ ഡല്‍ഹിയിലെ വാടകവീട്ടിലെത്തുന്നത്. വന്ന അന്നുമുതല്‍ കഴിഞ്ഞ നാലുമാസത്തെ വാടക കുടിശ്ശിക നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സക്കീറിന് മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് തര്‍ക്കത്തില്‍ കലാശിക്കുകയും സക്കീറിന് മര്‍ദനമേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടര്‍ന്ന് ഇതിന്റെ പക മനസില്‍ കൊണ്ടുനടന്ന സക്കീര്‍ ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് രാത്രി ഇരുവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കവെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിവേല്‍പ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞ ഇയാളെ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

