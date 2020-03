റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ മൃഗശാലയിലെത്തിയ യുവാവിന് കടുവക്കൂട്ടില്‍ ദാരുണാന്ത്യം. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ബിര്‍സ ബയോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിലെ ഓമാന്‍ജി മൃഗശാലയിലാണ് സംഭവം. വസീം അന്‍സാരി (30) എന്ന യുവാവിനെയാണ് മൃഗശാലയിലെ അനുഷ്‌ക എന്ന പെണ്‍കടുവ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് വസീം മൃഗശാലയിലെത്തിയത്. കടുവക്കൂടിന് സമീപത്തെത്തിയ വസീം കൂടിനോടു ചേര്‍ന്നുള്ള മരത്തില്‍ കയറി കൂട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയും കടുവയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോവുകയുമായിരുന്നു. കൂട്ടിലെത്തിയ വസീമിനെ കടുവ തല്‍ക്ഷണം അക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി.

യുവാവിന്റെ നിലവിളി കേട്ട് ജീവനക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിഫലമാവുകയായിരുന്നു. സംഭവം കണ്ടുനിന്നവർ ഇതിന്‍റെ വീഡിയോ പകര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വസീമിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രഥമിക നിഗമനം. വസീമിന്റെ കഴുത്തില്‍ നിന്ന് കടുവയുടെ നഖവും പല്ലും പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനിടെ കണ്ടെത്തി.

മൂന്നുമാസം മുമ്പാണ് വസീം വിവാഹിതനായത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് വിവാഹമോചനം നേടിയിരുന്നു.

