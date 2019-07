ദെഹ്‌റാദൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്തിനെതിരെ അപകീര്‍ത്തികരമായ പോസ്റ്റുകള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഇട്ടയാള്‍ ജയിലിലായി. കര്‍ഷകനായ രാജ്പാല്‍ സിങ് റാവത്താണ് ജയിലില്‍ ആയതെന്ന് ഉത്തര്‍കാശി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പങ്കജ് ഭട്ട് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അപകീര്‍ത്തികരവും അശ്ലീല ചുവയുള്ളതുമായി സന്ദേശങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യരുതെന്ന് രാജ്പാല്‍ സിങ്ങിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, പോലീസിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം അനുസരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. അപകീര്‍ത്തികരമായ സന്ദേശങ്ങള്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്നത് തുടര്‍ന്നു.

അതോടെയാണ് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റുചെയ്തത്. ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേട്ടിനു മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് രാജ്പാല്‍ സിങ്ങിനെ ടെഹ്‌രി ജയിലില്‍ അടച്ചതെന്ന് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

