ചെന്നൈ: മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കുകയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് ചാടിപ്പോകാനും ശ്രമിച്ച് 45-കാരന്‍. ചെന്നൈയിലാണ് സംഭവം. അമ്പത്തൂര്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ധനഞ്ജയനെയാണ് ആഴ്‌വാര്‍തിരുനഗര്‍ സ്വദേശിയായ മുജീബുര്‍ റഹ്മാന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്.

വനിതാ വക്കീലുമായി പണിമിടപാട് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നത്തിന്റെ പേരിലാണ് മുജീബുര്‍ റഹ്മാനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടര്‍ന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയില്‍ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് സംഭവം. പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു പേരും പരസ്പരം പരാതി നല്‍കിയിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

അഭിഭാഷകയ്‌ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും പോലീസ് വിളിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ മുജീബുര്‍ റഹ്മാന് ഹാജരാകാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും ഇയാള്‍ വനിതാ വക്കീലുമായി പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാക്കുകയും യുവതിയ്ക്ക് നേരെ അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ശേഷം യുവതി ഇയാള്‍ക്കെതിരെ നസ്‌റത്ത്‌പേട്ട് പോലീസില്‍ വീണ്ടും പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

അഭിഭാഷക നല്‍കിയ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയില്‍ മുജീബുര്‍ റഹ്മാനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയപ്പോള്‍ ബഹളം വെക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

റിമാന്‍ഡ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കനായാണ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ധനഞ്ജയന് മുന്‍പാകെ മുജീബുർ റഹ്മാനെ ഹാജരാക്കിയത്. ഒരു സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറും ഒരു കോണ്‍സ്റ്റബിളും ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കേസിനെ കുറിച്ച് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ആരാഞ്ഞപ്പോള്‍, മുജീബുര്‍ റഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയുമായിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് ചാടിപ്പോകാനും പ്രതി ശ്രമിച്ചു. സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ രവിചന്ദ്രനും കോണ്‍സ്റ്റബിളും പിന്തുടര്‍ന്ന് മുജീബുര്‍ റഹ്മാനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആദ്യം ഹജരാക്കിയ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ പ്രതിയെ വീണ്ടും ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു.

