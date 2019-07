ഹൈദരാബാദ്: മദ്യലഹരിയില്‍ പോലീസുകാരനെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി യുവാവ് ചുംബിച്ചു. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ നല്‍ഗോണ്ട പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഞായറാഴ്ച ഹൈദരാബാദിലാണ് സംഭവം. ബോനാലു ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന യുവാവ് പോലീസുകാരനെ ചുംബിച്ചത്. ഇയാള്‍ സ്വകാര്യബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാണ്.

സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. റോഡില്‍ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കള്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും അവരില്‍ ഒരാള്‍ സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന പോലീസുകാരനെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് മുഖത്ത് ചുംബിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. തുടര്‍ന്ന് പോലീസുകാരന്‍ യുവാവിനെ തട്ടിമാറ്റുകയും കരണത്തടിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

