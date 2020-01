തക്കാളി, വെള്ളരിക്ക, കാപ്‌സിക്കം, സ്‌ട്രോബറി അങ്ങനെ പലയിനം പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും വളരുന്ന ഒരു വീട്ടുവളപ്പ്. പക്ഷെ ഇവയൊന്നും വളരുന്നത് മണ്ണിലല്ല താനും. അതെങ്ങനെ ശരിയാകും ഇവയൊക്കെ വളരാന്‍ മണ്ണ് വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കാന്‍ വരട്ടെ, ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സ് വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ, മണ്ണില്ലാതെ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും നട്ടുവളര്‍ത്തുകയാണ് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ യൂസുഫ് ഖാന്‍.

ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിലൂടെ നല്‍കി, മണ്ണിന്റെ സഹായമില്ലാതെ സസ്യങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തുന്ന രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോ പോണിക്‌സ്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സ് വിദ്യയിലൂടെ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും യൂസുഫ് ഖാന്‍ വിളിയിച്ചത്. ഗ്രീന്‍ഹൗസിനുള്ളിലാണ് യൂസുഫ് ഖാന്‍ ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സ് സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമാന്തരമായ പൈപ്പുകളില്‍ നട്ടിരിക്കുന്ന ചെടികള്‍ക്ക് പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്‌തെത്തിക്കും. ഇതില്‍നിന്ന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങള്‍ ചെടി സ്വീകരിക്കും.

ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സ് പ്രകാരം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് പരമ്പരഗത മാര്‍ഗത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ 90 ശതമാനം വെള്ളം കുറച്ചുമതിയാകുമെന്ന് യൂസുഫ് ഖാന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. പ്ലാന്റ് പാത്തോളജി, മൈക്കോളജി എന്നിവയില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാണ് യൂസുഫ് ഖാന്‍. കൃഷി മണ്ണില്‍ അല്ലാത്തതു കൊണ്ടുതന്നെ കളശല്യമില്ല. മാത്രമല്ല, മണ്ണില്‍നിന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗബാധകളും ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരില്ല- യൂസുഫ് ഖാന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു

വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ ഫാമിങ് രീതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോ പോണിക്‌സ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലം മതിയാകും. ഒരുപാട് അധ്വാനവും ആവശ്യമില്ല. ടെറസ്, മുറ്റം തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലും കൃഷി നടത്താമെന്നത് മറ്റൊരു മേന്മയാണ്. കളനാശിനികളോ വളങ്ങളോ കീടനാശിനികളോ ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സില്‍ ഉപയോഗിക്കാറില്ല.

ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സ് മാര്‍ഗത്തിലുള്ള കൃഷിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ പാലംപൂരിലെ കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധിയാളുകളാണ് യൂസുഫ് ഖാന്റെ അരികിലെത്താറുള്ളത്. ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സിന് ആവശ്യമായ പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ദ്രാവകം യൂസുഫ് ഖാന്‍ വില്‍ക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ കൂട്ട് ആര്‍ക്കും പറഞ്ഞുകൊടുക്കാറില്ല. വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട ഗവേഷണഫലമായി കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് കൂട്ടിന്റെ രഹസ്യം ആര്‍ക്കും പങ്കുവെക്കാത്തത്.

കടപ്പാട്: ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്.കോം

content highlights: man grows vegetables and soils without soil in himachal pradesh