കൊല്‍ക്കത്ത: എടിഎം കൗണ്ടറില്‍ നിന്ന് പണം പിന്‍വലിച്ചപ്പോള്‍ ലഭിച്ചത് ബ്രൗണ്‍ പേപ്പര്‍. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ബാല്ലിയിലാണ് സംഭവം. 2000 രൂപാ നോട്ടിന് പകരമായാണ് ബ്രൗണ്‍ പേപ്പര്‍ ലഭിച്ചത്.

ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെയാണ് വിജയ് പാണ്ഡെ എന്നയാള്‍ക്ക് എടിഎം കൗണ്ടറില്‍ നിന്ന് പണത്തിനു പകരം ബ്രൗണ്‍ പേപ്പര്‍ കിട്ടിയത്. 6000 രൂപ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിച്ച വിജയ്ക്ക് രണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപാ നോട്ടുകളും ഒരു ബ്രൗണ്‍ പേപ്പറും ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യാ എടിഎം കൗണ്ടറില്‍ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഉടന്‍ തന്നെ വിജയ് വിവരം ബാങ്ക് അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. വിഷയം ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നതായും സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ എടിഎം കാര്‍ഡ് തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായി വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സംഭവം. എടിഎം തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുപതോളം കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തിനു പിന്നില്‍ റൊമാനിയന്‍ സ്വദേശികളുള്‍പ്പടെ അംഗങ്ങളായ സംഘമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

