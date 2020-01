മുംബൈ: മാരത്തോണില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ 64കാരന്‍ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചു. ഗജാനന്‍ മല്‍ജാല്‍കറാണ് ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ച ആരംഭിച്ച 17-ാമത് ടാറ്റാ മുംബൈ മാരത്തോണില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചത്.

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഗജാനന്‍ മാരത്തോണില്‍ പങ്കെടുത്തത്. നാലുകിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം പിന്നിട്ടതിനു ശേഷം കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

ഗജാനനെ കൂടാതെ മാരത്തോണിനിടെ ഏഴുപേര്‍ക്ക് കൂടി ഹൃദയസ്തംഭനം അനുഭവപ്പെട്ടതായും അവരെല്ലാവരും ചികിത്സയിലാണെന്നും ബോംബെ ഹോസ്പിറ്റല്‍ പി.ആര്‍.ഒ. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

55,000ല്‍ അധികം ആളുകളാണ് മാരത്തോണില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഫുള്‍ മാരത്തോണ്‍, ഹാഫ് മാരത്തോണ്‍, പത്തുകിലോ മീറ്റര്‍ ഓട്ടം, മുംബെ എലൈറ്റ് റണ്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ് ടെര്‍മിനസില്‍നിന്ന് രാവിലെ 5.15നാണ് ഫുള്‍ മാരത്തോണ്‍ ആരംഭിച്ചത്. ഹാഫ് മാരത്തോണ്‍ വര്‍ളിയില്‍നിന്നു ആരംഭിച്ചു. ആസാദ് മൈതാനിയിലാണ് മാരത്തോണ്‍ അവസാനിക്കുക.

Bombay Hospital PRO, #Mumbai: 64-year-old Gajanan Maljalkar died of cardiac arrest while running the Tata Mumbai Marathon today morning. He was declared brought dead. Total 7 people suffered heart attack during the run today. All 7 people are under treatment at the hospital.