മൊറേന(മധ്യപ്രദേശ്): കൊറോണ വൈറസിനെ തുടച്ച് നീക്കാന്‍ സ്വന്തം നാവ് മുറിച്ച് യുവാവ്. മധ്യപ്രദേശിലെ മോറേന ജില്ലക്കാരനായ വിവേക് ശര്‍മ(20)യാണ് വൈറസിനെ തുരത്താന്‍ നാവ് ബ്ലേയിഡ് കൊണ്ട് മുറിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മാസങ്ങളായി ഗുജറാത്തിലെ സുയ്ഗാമിലെ ഭവാനി മാത അമ്പലത്തില്‍ ജോലി ചെയ്ത് വരുകയായിരുന്നു വിവേക്.

സ്വപ്‌നത്തില്‍ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നാവ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാല്‍ തന്റെ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെ തുടച്ച് നീക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പറയുകയായിരുന്നുവത്രെ. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ ഗുജറാത്തിലെ നടേശ്വരി മാതാ അമ്പലത്തിലെത്തി നാവ് മുറിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വിഷാദത്തിലായതാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയായ ശർമ്മയെ കൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതേസമയം ഇയാള്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അമ്പലത്തില്‍ നിന്നും മാറി 14 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള അമ്പലത്തില്‍ നിന്നുമാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയത്.

"മുറിച്ച നാവ് ഇയാളുടെ കൈയില്‍ പിടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ ഇയാളെ കാണുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്", പോലീസ് സബ്ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എച്ച് ഡി പാര്‍മര്‍ പറഞ്ഞു.

പിന്നാലെ അമിത രക്തസ്രാവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബോധരഹിതനായ ഇയാളെ ബി എസ് എഫ് അംഗങ്ങളാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ പിന്തുടരരുതെന്നും കര്‍ശനമായി സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും മാസ്‌ക്കുകള്‍ ധരിച്ചും രോഗത്തെ തുരത്താമെന്നും ബി എസ് എഫ് വാര്‍ത്താകുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

