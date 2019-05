ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ ആര്‍ സി ടി സിയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ അശ്ലീല പരസ്യങ്ങള്‍ കാണുന്നുവെന്ന് പരാതി ഉന്നയിച്ച ഉപയോക്താവിന് കിടിലന്‍ മറുപടിയുമായി റെയില്‍വേ. അനന്ത് കുമാര്‍ എന്നയാള്‍ക്കാണ് ഐ ആര്‍ സി ടി സി മറുപടിയുമായെത്തിയത്. സംഭവം ആരംഭിക്കുന്നത് അനന്ത് കുമാറിന്റെ ഒരു ട്വീറ്റോടെയാണ്.

ഐ ആര്‍ സി ടി സിയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആപ്പില്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവുമായ പരസ്യങ്ങള്‍ കൂടെക്കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇത് വളരെ ശല്യമുണ്ടാക്കുന്നതും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ദയവായി വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടൂ- എന്നായിരുന്നു അനന്ത് കുമാറിന്റെ ട്വീറ്റ്. അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകളും അനന്ത് കുമാര്‍ ട്വീറ്റിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തിരുന്നു. റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം, ഐ ആര്‍ സി ടി സി, റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ എന്നിവരെ ടാഗ് ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

അനന്ത് കുമാറിന്റെ ട്വീറ്റിനു പിന്നാലെ ഐ ആര്‍ സി ടി സിയുടെ മറുപടിയുമെത്തി.

ഗൂഗിളിന്റെ ആഡ് സെര്‍വിങ് ടൂളായ എ ഡി എക്‌സാണ് പരസ്യം കാണിക്കാന്‍ ഐ ആര്‍ സി ടി സി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യംവെക്കാന്‍ ഈ പരസ്യങ്ങള്‍ കുക്കീസുകളെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്‌.

നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററിയും ബ്രൗസിങ് സ്വഭാവവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരസ്യങ്ങളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. ഇത്തരം പരസ്യങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ദയവായി എല്ലാ ബ്രൗസിങ് കുക്കികളും ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

Irctc uses Googles ad serving tool ADX for serving ads.These ads uses cookies to target the user. Based on user history and browsing behaviour ads are shown. Pl clean and delete all browser cookies and history to avoid such ads .



-IRCTC Official