കടിച്ച പാമ്പിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ

സേലം: നാമക്കൽ രാശിപുരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കടിച്ച പാമ്പുമായി യുവാവ് ചികിത്സക്കെത്തി. മല്ലൂർ സ്വദേശിയായ കർഷകൻ രാജായാണ് പാമ്പുമായി എത്തിയത്.

കൃഷിയിടത്തിൽവെച്ച് തന്റെ കാലിൽ കടിച്ച പാമ്പിനെ രാജാ പിടികൂടി. നാലടി നീളമുള്ള വിഷപ്പാമ്പായിരുന്നു. ഉടൻ പാമ്പിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലാക്കി രാശിപുരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. രാജായ്ക്ക് ചികിത്സ നൽകി അയച്ചു. പാമ്പിനെ വനത്തിൽ വിടുകയുംചെയ്തു.

Content Highlights: Man carries snake to hospital after being bitten