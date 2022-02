ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫോണില്‍ നോക്കി തിരക്കിട്ട് നടക്കവേ യാത്രക്കാരന്‍ ഡല്‍ഹി മെട്രോ ട്രാക്കില്‍ വീണു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍.

ഡല്‍ഹിയിലെ ഷഹ്ദാര മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. 58 കാരനായ ശൈലേന്ദര്‍ മേത്തയാണ് ട്രാക്കിലേക്ക് വീണത്.

മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലൂടെ ഫോണില്‍ നോക്കി തിരക്കിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ശൈലേന്ദര്‍. നടക്കുന്നതിനിടെ അശ്രദ്ധ നിമിത്തം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിന്നും ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. തിരികെ കയറാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിക്കാതെ ആയതോടെ മെട്രോയില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ അടുത്ത ട്രെയിന്‍ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായി തിരികെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് കയറ്റുകയായിരുന്നു.

A passenger namely Mr. Shailender Mehata, R/O Shadhara, slipped and fell down on the metro track @ Shahdara Metro Station, Delhi. Alert CISF personnel promptly acted and helped him out. #PROTECTIONandSECURITY #SavingLives@PMOIndia @HMOIndia @MoHUA_India pic.twitter.com/Rx2fkwe3Lh