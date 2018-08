ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. ഡല്‍ഹി അംബേദ്കര്‍ നഗറിലായിരുന്നു അപകടം.

ശനിയാഴ്ച്ച പുലര്‍ച്ചെ 1.50 ഓടെയാണ് കാറിന് തീപിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായെന്ന വിവരം ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സിന് ലഭിച്ചത്. ഇവര്‍ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും കാര്‍ കത്തി ചാരമായിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സീ ന്യൂസാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌.

അങ്കിതാ ചക്രവര്‍ത്തി എന്നയാള്‍ കാര്‍ കത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

അമിതവേഗത്തില്‍ വന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചതാകാം കാര്‍ തീപിടിക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കെട്ടുകണക്കിന് കടലാസ്സുകള്‍ കാറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും സൂചനയുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Saw this horrific sight yesterday near Ambedkar Nagar. Driver died inside the car @ZeeNews pic.twitter.com/Cm5buXYgI9