ദൂരദര്‍ശന്റെ പഴയ അവതരണസംഗീതത്തിന് ബ്രേക്ക് ഡാന്‍സിലൂടെ ദൃശ്യാവിഷ്‌കരണം നടത്തി സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പുതിയ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വൈശാഖ് നായര്‍ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്‍. കാഴ്ചക്കാരനെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൃത്യതയും ഊര്‍ജസ്വലതയും നിറഞ്ഞ വൈശാഖിന്റെ നൃത്തചലനങ്ങള്‍.

Doordarshan would not hv imagined this in their wildest dreams !! 😂 pic.twitter.com/epJ86aVssE

Silk@Ya5Ne എന്ന ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ഡാന്‍സിന്റെ ടിക് ടോക് വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ വന്‍ ഹിറ്റായിക്കഴിഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ അവതരണഗാനത്തിന് ഇത്തരത്തിലൊരു ആവിഷ്‌കാരം ദൂരദര്‍ശന്റെ വിദൂരസ്വപ്‌നങ്ങളില്‍ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ഉടമ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ തന്റെ സ്‌കൂളിലെ വൈശാഖ് നായര്‍ ആണ് ഇതെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി യോഗേഷ് ജുംജുംവാല എന്നയാള്‍ എത്തിയതോടെ വൈശാഖ് വൈറലായി പേരും വൈറലായി.

This guy is from my school !! His name's Vaishakh Nair.. Lol.. I don't think he has enough idea.. how he has broken the internet ! 😂