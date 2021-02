മുംബൈ: മുംബൈ ലോക്കല്‍ ട്രെയിനില്‍ കയറുന്നതിന് മുമ്പായി തൊട്ടുവണങ്ങുന്ന യുവാവിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് മുംബൈയിലെ ലോക്കല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ എല്ലാ യാത്രക്കാര്‍ക്കുമായി റെയില്‍വേ തുറന്ന് നല്‍കിയത്.

ട്രെയിനില്‍ കയറുന്നതിന് മുമ്പായി വാതില്‍പ്പടിയില്‍ തലതൊട്ട് വണങ്ങുന്നതാണ് ചിത്രം. ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ് ടെര്‍മിനസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടാം നമ്പര്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിന്നാണ് ഫോട്ടോ പകര്‍ത്തിയത്. 'ഹൃദയത്തില്‍ തൊട്ട ചിത്രം' എന്ന അടിക്കുറുപ്പോടെ ട്വിറ്ററിലാണ് ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ട്വിറ്ററിലും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലുമുള്‍പ്പെടെ വൈറലായ ചിത്രം നിരവധി പേരാണ് റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ മുംബൈ നിവാസിക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കുകയുള്ളൂയെന്നാണ് ഒരാള്‍ ചിത്രത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് മുംബൈ ലോക്കല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളുടെ മാധ്യമണെന്നും മുംബൈയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ അറിയുന്ന ആരും ഇത് അംഗീകരിക്കുമെന്നും മറ്റൊരാള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

മുംബൈയില്‍ സബര്‍ബന്‍ ട്രെയിനുകളില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് രാവിലേയും വൈകിട്ടും തിരക്കേറിയ വേളയൊഴികെ മറ്റ് സമയങ്ങളില്‍ പൊതുജനത്തിന് യാത്ര അനുവദിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ച് 23 മുതലാണ് ലോക്കല്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവെച്ചത്. ലോക്ഡൗണില്‍ ഇളവ് വരുത്തിയതോടെ അവശ്യസേവന മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്കായി ലോക്കല്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് പരിമിതിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

