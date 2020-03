കോലാപുര്‍: പൊതുസ്ഥലത്ത് തുമ്മിയതിന് യുവാവിന് മര്‍ദനം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപുരിലാണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ക്രൂരമര്‍ദനമേറ്റത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്‍തോതില്‍ പ്രചരിച്ചെങ്കിലും പരാതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ബൈക്കോടിച്ച് വരുന്ന യുവാവ് തുടരെ തുമ്മിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് മറ്റൊരു ബൈക്കിലെത്തിയ ആളുകള്‍ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍ ആദ്യം കാണുന്നത്. തൂവാല കൊണ്ട് മുഖം മറയ്ക്കാതെ പൊതുജനമധ്യത്തില്‍ മുഖം പൊത്താതെ തുമ്മുന്നത് വൈറസ് പകരാന്‍ ഇടയാക്കുമെന്ന് അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു മര്‍ദനം. സ്ത്രീകളുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഇയാളെ ആക്രമിക്കുന്നത് കാണാം.

വൈറസ് വ്യാപനം തടയാന്‍ വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശത്തിനിടെയാണ് മുഖം മറയ്ക്കാതെ തുമ്മിയതിന് ഇയാള്‍ ആക്രമണത്തിനിരയായത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇതു വരെ 49 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധ കാരണം ഒരാള്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുമ്മല്‍, ചുമ എന്നിവയിലൂടെയും രോഗീസമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയും വൈറസ് പകരുന്നതിനാല്‍ പ്രതിരോധനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ പ്രത്യേക നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

Content Highlights: Man Beaten Up For Sneezing In Public In Maharashtra