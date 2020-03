ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്റ് കോംപ്ലക്‌സില്‍ വെടിയുണ്ടകളുമായി എത്തിയ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോക്കറ്റില്‍ മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകളുമായി എത്തിയ അഖ്തര്‍ ഖാന്‍ എന്നയാളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാള്‍ എട്ടാം നമ്പര്‍ ഗേറ്റ് വഴി ഉള്ളില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് പറയുന്നത്.

പാര്‍ലമെന്റിലേയ്ക്ക് വരും മുമ്പ് വെടിയുണ്ടകള്‍ പോക്കറ്റില്‍നിന്ന് എടത്തുമാറ്റാന്‍ മറന്നു എന്നാണ് ഇയാള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇയാളെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ പോലീസിന് കൈമാറി. തുടര്‍ന്ന് പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രവേശിക്കാനുള്ള പാസുള്ളതിനാല്‍ ഇയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Man, arrested for trying to enter Parliament with 3 bullets, set free after verification