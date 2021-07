ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭാര്യയുമായുള്ള വഴക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് കുന്നിന്‍മുകളിലെത്തിച്ച് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച ശേഷം താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍. രാജേഷ് റായ് (24) എന്ന യുവാവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നൈനിറ്റാളിലാണ് സംഭവം.29കാരിയായ ബബിതയുടെ മൃതശരീരം കണ്ടെടുത്തു.

കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് ബബിതയുടെ പരാതിയില്‍ രാജേഷ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ തനിക്ക് രാജേഷിനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവര്‍ പരാതി പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.

തീഹാര്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന് രാജേഷ് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഇവരുടെ വിവാഹവും നടന്നു. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും തമ്മില്‍ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നുവെന്നും ബബിതയെ രാജേഷ് ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ബബിതയെ രാജേഷ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി.

അവിടെയെത്തിയത് മുതല്‍ ബബിതയുടെ ഫോണ്‍ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. ബബിതയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് വീട്ടുകാര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തത്. തുടര്‍ന്ന് രാജേഷ് കുറ്റം ഏറ്റുപറയുകയായിരുന്നു.

