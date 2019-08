ലഖ്‌നൗ: തന്റെ കൈയില്‍ നിന്ന് ച്യൂയിംങ് ഗം വാങ്ങാന്‍ വിസമ്മതിച്ച ഭാര്യയെ കോടതി പരിസരത്ത് വെച്ച് മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി യുവാവ്. ലഖ്‌നൗവില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. 30 കാരിയായ സിമ്മിയെയാണ് ഭര്‍ത്താവ് മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയത്‌.

ഭര്‍ത്താവിനും ബന്ധുക്കള്‍ക്കുമെതിര സിമ്മി സ്ത്രീധന പീഢനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. കേസിന്റെ വാദത്തിന് കോടതിയിലെത്തിയതായിരുന്നു ഇരുവരും.

കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ തന്റെ വക്കീലുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ സയീദ് റഷീദ് ച്യൂയിങ്ഗവുമായി സിമ്മിയുടെ അടുത്തെത്തി. വക്കീലുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനാല്‍ സിമ്മി ഇത് നിരസിച്ചു. ഇതോടെ പ്രകോപിതനായ റഷീദ് സിമ്മിയുടെ അഭിഭാഷകന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി ബന്ധം വേര്‍പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

2004 ലായിരുന്നു സിമ്മിയും റഷീദും വിവാഹിതരായത്. മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയതോടെ റഷീദിനെതിരെ അടുത്ത കേസും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അടുത്തിടെ പാസാക്കിയ മുത്തലാഖ് നിരോധന നിയമത്തന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

