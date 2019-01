അറാറിയ: കന്നുകാലി മോഷണം ആരോപിച്ച് ബിഹാറില്‍ 55-കാരനെ മുന്നൂറോളം പേര്‍ വരുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ടം അടിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തി. കാബൂള്‍ മിയാന്‍ എന്നയാളെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാളുടെ മുഖത്തിന് തൊഴിക്കുന്നതിന്റെയും വടികള്‍ക്കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിന്റെ അക്രമികള്‍ തന്നെ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. എന്‍ഡിടിവിയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌

മുസ്ലിം മിയാന്‍ എന്നയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇയാളെ ആക്രമിച്ചത്. കാബൂള്‍ മിയാന്റെ പാന്റടക്കം അഴിച്ചുമാറ്റിയ ശേഷവും ക്രൂരമായി അക്രമിച്ചു. ഇയാള്‍ വേദനയോടെ പുളഞ്ഞ് ആര്‍ത്ത് കരഞ്ഞിട്ടും അക്രമം നിര്‍ത്തിയില്ല. കൂട്ടം കൂടിയവരില്‍ ചിലര്‍ വീഡിയോ എടുത്ത് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഇടാന്‍ പറയുന്നതിന്റെ ശബ്ദവും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

പട്‌നയിലെ സിമര്‍ബാനി വില്ലേജില്‍ ഡിസംബര്‍ 29-നാണ് സംഭവം നടന്നത്. അക്രമികളുടെ മുഖങ്ങളടക്കമുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടും ഇതുവരെ ആരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഇരയും അക്രമികളും ഒരേ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവരാണെന്നും നിരവധി പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അറാറിയ സബ് ഡിവിഷണല്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ കെ.പി.സിംഗ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഹാറില്‍ ഒരു ആര്‍ജെഡി നേതാവ് വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ 13 വയസുകാന്‍ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ തുടര്‍ച്ചയായ ആക്രമസംഭവങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്‌.

Content Highlights: Man, 55, Beaten To Death By Mob Over Alleged Cattle Theft In Bihar's Araria

Mobocracy prevails in Bihar.



3 people died due to Mob Lynchings in last 24 Hours.



Mandate robbers led by Nitish Kumar has turned Bihar into “Lynch-Vihar”



7 Murders in last 24 hours. Law & Order is Out of Control in Bihar as Nitish govt is working Hand in Glove with Criminals.