കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയുമായി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ നടത്തിയ ചര്‍ച്ച വിജയം. ഇതേത്തുടർന്ന് ദേശീയ വ്യാപകമായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നടത്തി വന്ന സമരം പിന്‍വലിച്ചു. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മുന്നോട്ടു വെച്ച ഒട്ടുമിക്ക ആവശ്യങ്ങളും മമത അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് സമരം പിന്‍വലിച്ചത്.

മൂന്നു മണിക്കാണ് മമതാ ബാനര്‍ജിയുമായി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പ്രതിനിധികള്‍ ചര്‍ച്ച തുടങ്ങിയത്. ആശുപത്രിയില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് തടയിടാന്‍ പത്തിന സുരക്ഷാ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു വെക്കുമെന്ന് മമതാ ബാനര്‍ജി ഉറപ്പ് നല്‍കി.

എല്ലാ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലും സുരക്ഷക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് ഓഫീസറെ നിയോഗിക്കും. എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും പ്രശ്‌ന പരിഹാര സെല്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അവര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കി.

നേരത്തേ ചര്‍ച്ചയില്‍ മാധ്യമങ്ങളെ അനുവദിക്കാന്‍ മമത തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെ ഡോക്ടര്‍മാരും കര്‍ശന നിലപാടെടുത്തു. പിന്നീട് സമ്മര്‍ദത്തേത്തുടര്‍ന്നാണ് രണ്ട് വാര്‍ത്താ ചാനലുകള്‍ക്ക് ചര്‍ച്ച തത്സമയം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രോഗി മരിച്ചതിനേത്തുടർന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍പ്പിച്ച സംഭവമാണ് ദേശ വ്യാപകമായ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

ഒരാഴ്ചയായി പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തുടരുന്ന സമരം പരിഹരിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സമരത്തിനിറങ്ങിയത്. കേരളത്തില്‍ രാവിലെ പത്തുവരെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഒ.പി ബഹിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു.

