കൊല്‍ക്കത്ത: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ പോര്‍മുഖം തുറന്ന് അനിശ്ചിതകാല ധര്‍ണ തുടങ്ങിയ മമത ബാനര്‍ജി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് വീണ്ടും രംഗത്ത്. കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണറെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ എത്തിയ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസുകാരെ ആദരിച്ച് മമതയുടെ അടുത്ത നീക്കം.

അനിശ്ചിതകാല ധര്‍ണ നടക്കുന്ന മെട്രോ ചാനലിന്റെ സമീപമുള്ള സമരവേദിയില്‍ വെച്ചാണ് പോലീസുകാര്‍ക്ക് മമത മെഡലുകള്‍ നല്‍കിയത്. സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഇങ്ങനെ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നല്‍കാറില്ലാത്തതാണ്. അസാധാരണ സംഭവങ്ങള്‍ക്കിടെ അസാധാരണ നടപടി എന്ന് വേണമെങ്കില്‍ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

പ്രവര്‍ത്തന മികവിനുള്ള പോലീസ് മെഡലുകളാണ് ഇവര്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ശാരദ- റോസ്വാലി ചിട്ടിതട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിബിഐ സംഘം കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ രാജീവ് കുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ എത്തിയത്. എന്നാല്‍ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് ചെയ്തത്. ഇവരെ പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു.

നേരത്തെ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ രാജീവ് കുമാര്‍ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായാണ് സിബിഐ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ കമ്മീഷണര്‍ രാജീവ് കുമാര്‍ മികച്ച പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നാണ് മമ്തയുടെ പ്രതികരണം. ഭരണഘടനാ സ്ഥാനപനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെയാണ് താന്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്നാണ് മമ്ത പറയുന്നത്.

