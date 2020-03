കൊല്‍ക്കത്ത: കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിലാണ് രാജ്യം. ലോക്ക് ഡൗണും സാമൂഹിക അകലവും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങള്‍ കോവിഡ്-19നെതിരെ പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുന്നു. മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളുമായി സര്‍ക്കാരുകളും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും മുന്നില്‍ നിന്നും നയിക്കുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി. തെരുവിലെ കച്ചവടക്കാര്‍ക്കിടയിലേക്കാണ് മമത എത്തിയത്.

#WATCH West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee seen directing officials and vendors to practice social distancing, in a market in Kolkata. #COVID19 pic.twitter.com/dwkDbvcraR