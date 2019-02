കൊല്‍ക്കത്ത: രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ ബാവുല്‍ ഗായകരുമൊത്ത് ഗാനമാലപിച്ച് മമതാ ബാനര്‍ജി വീണ്ടും മാധ്യമശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ബംഗാള്‍ ആഗോള വ്യാപാര ഉച്ചകോടിയിലാണ് സംഘഗാനത്തില്‍ പങ്കു ചേര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ഏവരുടേയും പ്രശംസ നേടിയത്.

മുകേഷ് അംബാനി, സജ്ജന്‍ ജിൻഡാല്‍ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വ്യവസായികള്‍ പങ്കെടുത്ത ഉച്ചകോടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന കലാപരിപാടികളില്‍ ബാവുല്‍ഗാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുങ്കുമവര്‍ണത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഏക് താരയുമായി വേദിയിലെത്തിയ ഗായകസംഘത്തിനൊപ്പം വെള്ള കോട്ടണ്‍ സാരിയുടുത്ത് കൈയില്‍ ഏക് താരയുമായി മമതയെത്തി.

Kolkata: Bengal CM Mamata Banerjee joins Baul folk singers on the stage at Bengal Global Business Summit

