കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി.നഡ്ഡ. അഹംഭാവം മൂലം മമത ബാനര്‍ജി പശ്ചിമബംഗാളിലെ കര്‍ഷകരെ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കിയെന്ന് നഡ്ഡ ആരോപിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനോടും മമതയോടും ബംഗാളിലെ ജനങ്ങള്‍ 'ടാറ്റ' പറയുമെന്നും ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ പറഞ്ഞു.

'ടാറ്റ' എന്ന വാക്കിന് ബംഗാള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട്. നന്ദിഗ്രാമില്‍ ടാറ്റ ഫാക്ടറിക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയാണ് 34 വര്‍ഷത്തെ സിപിഎം ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മമതാ ബാനര്‍ജി അധികാരത്തിലേറിയത്.

'പ്രധാനമന്ത്രി കിസാന്‍ യോജനയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ബംഗാളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നിഷേധിച്ചതിലൂടെ മമത വലിയ അനീതിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മമതയുടെ അഹംഭാവംമൂലമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമ പദ്ധതി നടത്താന്‍ അനുവദിക്കാതിരുന്നത്. കര്‍ഷകര്‍ ഈ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയതോടെ ഇപ്പോള്‍ നടപ്പാക്കുമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷം 70 ലക്ഷം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 6000 രൂപ വീതം ലഭിക്കേണ്ടത് നഷ്ടമായി' ബംഗാളിലെ മാല്‍ഡയില്‍ നടന്ന റോഡ് ഷോയില്‍ നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

