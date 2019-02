ന്യൂഡല്‍ഹി: പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയെ റാണി ലക്ഷ്മീഭായിയോടോ ഝാന്‍സി റാണിയോടോ ഉപമിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്. മമതയെ കിം ജോങ് ഉന്നിനോടോ പൂതനയോടോ ഉപമിക്കുന്നതാവും നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

എതിര്‍ക്കുന്നവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ബംഗ്ലാദേശികള്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഝാന്‍സി റാമിയെന്നോ പദ്മാവതിയെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ല. റാണി ലക്ഷ്മീഭായിയും ഝാന്‍സി റാണിയും അടക്കമുള്ളവര്‍ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാടിയത്. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തെ തകര്‍ക്കാനാണ് മമത ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സിങ് ആരോപിച്ചു.

മമത ബാനര്‍ജിയെ താഴെയിറക്കാമെന്ന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ വ്യാമോഹിക്കേണ്ടെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിനേശ് ത്രിവേദി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബംഗാളിലും ഒരു ഝാന്‍സി റാണിയുണ്ടെന്നും പേര് മമത ബാനര്‍ജി എന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണറെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോദി സര്‍ക്കാരും മമതയും തമ്മിലുണ്ടായ ഭിന്നതയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കവെ ആയിരുന്നു ഇത്.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിനേശ് ത്രിവേദിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിന് മറുപടിയുമായാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ് രംഗത്തെത്തിയത്. നേരത്തെയും പലതവണ അദ്ദേഹം മമതയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

