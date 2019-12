കൊല്‍ക്കത്ത: ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ അനുകൂലിക്കുന്നുവോ എന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലെയുള്ള നിഷ്പക്ഷ സംഘടനകള്‍ ഹിതപരിശോധന നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് അവര്‍ ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയോ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനോ പോലെയുള്ള നിഷ്പക്ഷ സംഘടനകള്‍ ഹിതപരിശോധന നടത്തി ജനങ്ങള്‍ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നുവോ എതിര്‍ക്കുന്നുവോ എന്ന് കണ്ടെത്തട്ടെയെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. 'ബിജെപി രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ്. നിയമ ഭേദഗതി സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിക്കാതെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ അവസാനിക്കില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 73 വര്‍ഷമാകുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അന്ന് ബിജെപി എവിടെയായിരുന്നു ? പ്രക്ഷോഭം നിങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കരുത്. കാരണം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പിന്‍വലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. ദിവസങ്ങള്‍ കഴിയുംതോറും പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് '- അവര്‍ പറഞ്ഞു.

