കൊൽക്കത്ത: കോവിഡ് കാലത്ത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 10,000 രൂപ വീതം ട്രാൻസ്‌ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. പിഎം കെയേർസ് ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിനായി ചെലവഴിക്കണമെന്നും മമത ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മമതയുടെ അഭ്യർഥന.

നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ദുരിതമാണ് കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്. അതിനാൽ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികൾക്കു പണം ഒറ്റത്തവണയായി നൽകണം. പിഎം കെയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം- മമത ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

Content Highlights: Mamata Banerjee asks Centre to transfer Rs 10000 cash to each migrant worker