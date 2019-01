കൊല്‍ക്കത്ത: ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പിയെയും കോണ്‍ഗ്രസിനെയും മറികടന്ന് പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികള്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റുകളില്‍ വിജയിക്കുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. ബി.ജെ.പിക്ക് 125-ലേറെ സീറ്റുകള്‍ ലഭിക്കില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കാര്യം പറയാനാകില്ലെന്നും പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളാവും ഇത്തവണ നിര്‍ണായകമാവുകയെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ മഹാറാലിയുടെ ഒരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താനെത്തിയപ്പോള്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍. ബി.ജെ.പിയെ എതിര്‍ക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ മഹാസമ്മേളനമാണ് ശനിയാഴ്ചയിലെ ഐക്യ ഇന്ത്യ മഹാറാലികൊണ്ട് മമത ബാനര്‍ജി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, ബി.എസ്.പി. നേതാവ് മായാവതി, ബി.ജെ.ഡി. നേതാവും ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നവീന്‍ പട്നായിക്ക്, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു എന്നിവര്‍ റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി റാലിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ റാലിക്കെത്തും. സംസ്ഥാനത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും റാലിയില്‍ അണിനിരക്കും. ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍, മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. ദേവഗൗഡ, കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള, എന്‍.സി.പി. നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍, ആര്‍.ജെ.ഡി. നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് തുടങ്ങിയവരും ശനിയാഴ്ചത്തെ മഹാറാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

