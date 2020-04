ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ ടിക് ടോക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ പരിഭ്രാന്തി പരത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മലേഗാവ് സ്വദേശിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കറന്‍സി നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായും തുടയ്ക്കുകയും നോട്ടില്‍ നക്കുകയുംചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ടിക് ടോക്കിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് നാസിക് റൂറല്‍ പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

സയ്യാദ്‌ ജാമില്‍ ബാബു എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസിന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ഇയാള്‍ വീഡിയോ ടിക് ടോക്കില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ദൈവികമായ ശിക്ഷയാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നും ഇത് തടയാനാവില്ലെന്നും ഇയാള്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നുമുണ്ട്.

വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതോടെ സൈബര്‍ ക്രൈം വിഭാഗം ഇതിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിക്കുകയും പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 153, 188 വകുപ്പുകളാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ മറ്റു മൂന്നുപേര്‍കൂടി മാലേഗാവില്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുല്‍ ഖുറേഷി, സയാദ് ഹസ്സൈന്‍ അലി, സൂഫിയാന്‍ മുഖ്താര്‍ എന്നിവരെയാണ് നാസിക് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

