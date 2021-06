രേഷ്മയും മകനും ഭര്‍ത്താവ് ശരതും

മുംബൈ: സാക്കിനാക്ക ചാന്ദിവിലിയിലെ നഹര്‍ അമൃത് ശക്തി കോംപ്ലക്‌സില്‍ മലയാളി യുവതിയെയും ആറുവയസ്സുള്ള മകനെയും താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍നിന്ന് വീണ് മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കോട്ടയം പാലാ രാമപുരം സ്വദേശിനി രേഷ്മയും മകനുമാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വെളുപ്പിനായിരുന്നു സംഭവം.

കെട്ടിടത്തിന്റെ 14-ാം നിലയിലാണ് രേഷ്മയും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്. കുട്ടിയോടൊപ്പം രേഷ്മ അവിടെനിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായാണ് സംശയം. ഭര്‍ത്താവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരും കഴിഞ്ഞമാസം വാരണാസിയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ വിഷാദമായിക്കാം ഈ കടുംകൈ ചെയ്യാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കെട്ടിടത്തിലെ താമസക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. അമേരിക്കയിലുള്ള സഹോദരന്‍ വന്ന ശേഷമായിരിക്കും ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കുക.

രേഷ്മയുടെ സഹോദരന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച മുംബൈയിലെത്തും

മുംബൈ: തിങ്കളാഴ്ച സാക്കിനാക്ക ചാന്ദിവിലിയിലെ നഹര്‍ അമൃത് ശക്തി കോംപ്ലക്സില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ രേഷ്മയെയും മകനെയും അവസാനമായി കാണാന്‍ അമേരിക്കയില്‍നിന്ന് സഹോദരന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച മുംബൈയിലെത്തും. അതിനുശേഷമാവും ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കുക.

രേഷ്മയുടെയും മകന്റെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ രാജവാഡി ആശുപത്രിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോട്ടയം രാമപുരം സ്വദേശിയാണ് രേഷ്മ. വാരണാസിയില്‍പോയ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കോവിഡ് പിടിപെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അവരെ കാണാനായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രേഷ്മയുടെ ഭര്‍ത്താവിനും കോവിഡ് പിടിപെടുകയായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിനുപിന്നാലെ അവിടെവെച്ച് അദ്ദേഹവും മരിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടുത്ത മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നു രേഷ്മ. ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

മേയ് 27-ന് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഭര്‍ത്താവ് ശരത് മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഷ്മ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജില്‍ വികാരനിര്‍ഭരമായി കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശരത്തുമായുള്ള ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് 33-ാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്നും ഹൈദരാബാദിലെ ബരിസ്ത കഫെയില്‍ കണ്ടുമുട്ടിയതുള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അതില്‍ വികാരനിര്‍ഭരമായി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരോത്സാഹി, നല്ലഅച്ചടക്കം, സിനിമ, വായന, കായിക വിനോദങ്ങളില്‍ താത്പര്യമുള്ളയാള്‍... ഭര്‍ത്താവിനെക്കുറിച്ച് രേഷ്മ എഴുതുന്നു. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വീണ്ടും ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു മരണാനന്തരജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

