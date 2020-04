ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളി നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് ചികിത്സ പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളി നഴ്‌സിനൊപ്പം രോഗമില്ലാത്ത ഇവരുടെ രണ്ടുകുഞ്ഞുങ്ങളെയും താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുടുസുമുറിയിലാണ് ഇവരെ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എട്ടുവയസ്സും നാലുവയസ്സുമാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രായം.

മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 16 നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും രണ്ട് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുമാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മതിയായ സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഇല്ലാതെ കൊറോണ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടി വന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവര്‍ക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടത്. ഇവര്‍ക്ക് മതിയായ ചികിത്സ പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി.

കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവായിട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയില്‍ അഡ്മിറ്റായ, ഡല്‍ഹി സ്റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റാഫാണ്. എന്റെ ഹസ്ബന്‍ഡ് നാട്ടിലാണ്. ഞാനും എന്റെ രണ്ടുകുഞ്ഞുങ്ങളും തന്നെയാണ് ഈ ആശുപത്രിയില്‍ വന്നുകിടക്കുന്നത്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആക്കാന്‍ എനിക്ക് വേറെയൊരു മാര്‍ഗവുമില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്‌മെന്റും കിട്ടുന്നില്ല- പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ നഴ്‌സ് പറയുന്നു.

ഇത്രേം നേരം ആയിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് നടത്താന്‍ പോലും ആരും വന്നിട്ടില്ല. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമോ ഒന്നും അവര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് തരുന്നില്ല. ജനറല്‍ വാര്‍ഡിലാണ് ഞങ്ങളെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു റൂം പോലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറല്ല. ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ട്രീറ്റ്‌മെന്റോ ഒന്നും ഞങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. രണ്ടുകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നാട്ടിലെ ഗവണ്‍മെന്റ് ചെയ്തു തരണം.- നഴ്‌സ് കണ്ണീരോടെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

വിഷയം പരിഹരിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫീസ് ഇടപെടുന്നതായി പത്തനംതിട്ട എം.എല്‍.എ. വീണ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി ക്യാന്‍സര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടറുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും എം.എല്‍.എ. കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം നഴ്‌സുമാരുടെ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറേയ്ക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കത്തയച്ചു. നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് വ്യക്തിസുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സുരക്ഷിതമായ താമസസൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

