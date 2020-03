കോയമ്പത്തൂർ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മലയാളി വനിതാ ഡോക്ടര്‍, 10 മാസം പ്രായമായ മകന്‍, ഡോക്ടറുടെ അമ്മ എന്നിവര്‍ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ ജോലിക്കുനിന്ന സ്ത്രീക്കും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 29കാരിയായ ഡോക്ടര്‍ കോട്ടയം സ്വദേശിനിയാണ്.

അമ്പത്തെട്ടു വയസ്സാണ് ഡോക്ടറുടെ അമ്മയുടെ പ്രായം. 51 വയസ്സാണ് വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ പ്രായം. റെയില്‍വേയുടെ ആശുപത്രിയിലാണ് ഡോക്ടര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

ഇവരെ കോയമ്പത്തൂര്‍ ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് ഈറോട് പെരുംതുറൈ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ 26 വരെ റെയില്‍വേ ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിച്ചവര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് തമിഴ്‌നാട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ മറ്റ് ഡോക്ടര്‍മാരെയും ജീവനക്കാരെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കൊവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലം, ഈറോഡ് ജില്ലകളില്‍ ഇന്നലെ അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലചരക്ക് കടകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ അടച്ചിടാനാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശം.

