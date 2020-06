മുംബൈ: നേത്രാവതി എക്‌സ്പ്രസില്‍ മുംബൈയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത മലയാളിക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എസ് 8 കോച്ചില്‍ യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം രത്‌നഗിരി സ്‌റ്റേഷനിലാണ് ഇറങ്ങിയത്‌.

കൊവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടതോടെ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള മലയാളികളുടെ എണ്ണം 88 ആയി. ജൂണ്‍ 12 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ജൂണ്‍ 13 നാണ് രത്‌നഗിരിയില്‍ എത്തിയത്‌.

