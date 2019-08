ന്യൂഡല്‍ഹി: ബീഫിന്റെ പേരില്‍ ഡല്‍ഹിക്ക് സമീപം ഗുഡ്ഗാവില്‍ മലയാളിയുടെ ഹോട്ടല്‍ അടപ്പിച്ചുവെന്ന് പരാതി. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് സംഭവം. പെരിന്തല്‍മണ്ണ സ്വദേശി മുഹമ്മദലി എന്നായളുടെ ഹോട്ടലാണ് അടപ്പിച്ചത്. കേരള വിഭവങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മുഹമ്മദലി ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഗുഡ്ഗാവിലെ ഗോള്‍ഫ് ലിങ്ക് റോഡില്‍ ഹോട്ടല്‍ തുടങ്ങിയത്. 15 ദിവസം മുമ്പ് ഒരാള്‍ ഹോട്ടലിലെത്തി ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു.

മുഹമ്മദലി

അതിനുശേഷം ഹോട്ടല്‍ അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു സംഘം എത്തി. അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഹോട്ടല്‍ കത്തിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വില്‍ക്കാന്‍ അനുമതിയുള്ള പോത്തിറച്ചിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഉടമ മുഹമ്മദലി പറഞ്ഞു.

പോലീസെത്തി ഭക്ഷണ സാമ്പിളുകള്‍ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് അക്കാര്യം ബോധ്യമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൗത്ത് ഡല്‍ഹിയിലുള്ള മുഹമ്മദലിയുള്ള മറ്റൊരു ഹോട്ടലിനും സമാനമായ ഭീഷണി ഉയര്‍ന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ ഫുഡ് ആപ്പുകളില്‍നിന്ന് പോത്തുകറി ഒഴിവാക്കി.

ഡല്‍ഹിയിലെ ഗാസിപൂര്‍ മണ്ഡിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത അറവുശാലയില്‍നിന്നാണ് പോത്തിറച്ചി വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഉടമ പറയുന്നു. നിയമപരമായി ഹോട്ടല്‍ നടത്തുന്നതിനെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തലുള്ള ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കുഴങ്ങുകയാണ് 2004 മുതല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഹോട്ടല്‍ നടത്തുന്ന പെരിന്തല്‍മണ്ണ സ്വദേശി മുഹമ്മദലി.

