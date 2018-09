ന്യൂഡല്‍ഹി: തീവ്രവാദികൾ വിമാനം തട്ടിയെടുത്തേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടർന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് കാഠ്മണ്ഡു, കാബൂള്‍ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വിമാനങ്ങളില്‍ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ (സ്കൈ മാർഷൽ)നിയമിക്കാൻ തീരുമാനം. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഗാർഡുകളിൽ (എന്‍.എസ്.ജി) നിന്നാണ് സ്‌കൈ മാര്‍ഷലുകളെ തിരഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത്.

രണ്ടു മുതല്‍ ആറ് ആഴ്ച വരെയുളള കാലയളവില്‍ ഓരോ വിമാനത്തിലേയും സ്‌കൈ മാര്‍ഷലുകള്‍ മാറി കൊണ്ടിരിക്കും. അപകടസാദ്ധ്യത മുന്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിയായിരിക്കും ഇവരെ ഓരോ വിമാനത്തിലും നിയോഗിക്കുക. എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ വിമാനങ്ങളിലും ഇവരെ നിയോഗിക്കും.

സാധാരണ യാത്രക്കാരെന്ന വ്യാജേനയായിരിക്കും സ്കൈ മാർഷലുകൾ യാത്ര ചെയ്യുക.ഇവര്‍ വിമാനത്തിലുള്ളതും ഇവരുടെ അംഗബലം എത്രയാണെന്നുള്ളതും അതീവ രഹസ്യമായിരിക്കും. വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാർ പോലുമറിയാതെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇവര്‍ യാത്ര ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണയുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രം ഇവരെക്കുറിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് പോലും അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

