ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയെ മതത്തിന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിഭജിച്ചത് കോണ്‍ഗ്രസാണെന്ന കേന്ദ്ര അഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ലോക്‌സഭയിലെ പ്രസ്താവനയെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി ശശി തരൂര്‍. അമിത് ഷാ ചരിത്ര ക്ലാസുകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന് ശശി തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

ഹിന്ദുമഹാസഭയും മുഹമ്മദലി ജിന്നയുടെ മുസ്ലിം ലീഗുമാണ് ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്നകാര്യം ഷായ്ക്ക് അറിയില്ലേയെന്ന് തരൂര്‍ ചോദിച്ചു. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ലോക്മത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തില്‍ 'ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പ്രാദേശികപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കുള്ള പങ്ക്' എന്ന വിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

''സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ഏക പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസാണ്. എല്ലാമതങ്ങള്‍ക്കുംവേണ്ടി നിലകൊണ്ടതും കോണ്‍ഗ്രസാണ്. എന്നാല്‍, ഇതിനെതിരേ രംഗത്തെത്തിയ രണ്ട് കക്ഷികളിലൊന്ന് ഹിന്ദുമഹാസഭയാണ്. 1935-ല്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കും മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്കും വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങള്‍ വേണമെന്നും അവര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ജിന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുസ്ലിംലീഗും ഇതേ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തി.''-തരൂര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലോക്സഭയില്‍ പൗരത്വഭേദഗതി ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസാണ് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചതെന്ന് അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചിരുന്നു. രാജ്യവ്യാപകമായി ദേശീയപൗരത്വ ബില്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഷായുടെ ഉത്സാഹം പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികള്‍ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കടുത്തപ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും തരൂര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബി.ജെ.പിയുടെ ഹിന്ദി, ഹിന്ദുത്വ, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നും തരൂര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഹിന്ദി ദേശീയ ഭാഷയായികൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ അതിനെ എതിര്‍ത്ത തെന്നിന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയെയും തള്ളികളഞ്ഞുവെന്നും ശശി തരൂര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

