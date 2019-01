ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസിനെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്‍. എന്‍ ഡി എ സര്‍ക്കാരിനേയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും തകർക്കാൻ കോണ്‍ഗ്രസ് പാകിസ്താന്റെ സഹായം തേടുന്നതായി അവർ ആരോപിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ കണ്‍വെന്‍ഷനിടെയായിരുന്നു നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ വിമർശനം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിരോധ വിഭാഗം അതിര്‍ത്തിയില്‍ സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് നടത്തിയതിനെതിരേ തെളിവു ചോദിച്ച് വന്നവര്‍ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും പിന്നീട് അവര്‍ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ തകര്‍ക്കാന്‍ പാകിസ്താന്റെ സഹായം തേടി പോകുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു നെറികെട്ട രാഷ്ട്രീയമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് കളിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

ലോക നേതാക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മികച്ച ബന്ധമാണ് പുലര്‍ത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ നീക്കവും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി പുലര്‍ത്തുന്ന സൗഹൃദബന്ധങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ന് പാകിസ്താന്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്.

